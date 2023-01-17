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МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области

Фото МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области
Фото МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области на этой неделе откроются купели в честь Крещения Господня.

В Новосибирске в Крещение будут работать шесть купелей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В четверг, 19 января, купели откроются в нескольких районах города:

Заельцовский район:

о. Жемчужина Сибири, МР «Стрижи», 09:00 – 21:00

Ленинский район:

р. Обь, м-н «Затон», ул. Заобская, 97; 00:00 – 23:30

Ленинский район:

р. Обь, акватория пожарного причала, 09:00 – 20:00

Октябрьский район:

протока р. Обь в МР «Европейский берег», 10:00 – 00:00

Новосибирский район:

о. Спартак; 10:00 – 22:00

Советский район:

ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг» — целые сутки

Также в МЧС опубликовали список крещенских купелей в районах Новосибирской области. На вторник, 17 января, планируется открытие 29 точек:

Фото МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области 2Фото МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области 3

Акватории микрорайнов «Затон» и «Европейский берег», пожарного причала, пляжа «Бумеранг», озера «Жемчужина Сибири» и «Спартак» готовы принять порядка 31 000 новосибирцев, рассказали в МЧС.

Напомним, ранее врач запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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