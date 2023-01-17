МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирской области на этой неделе откроются купели в честь Крещения Господня.
В Новосибирске в Крещение будут работать шесть купелей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В четверг, 19 января, купели откроются в нескольких районах города:
Заельцовский район:
о. Жемчужина Сибири, МР «Стрижи», 09:00 – 21:00
Ленинский район:
р. Обь, м-н «Затон», ул. Заобская, 97; 00:00 – 23:30
Ленинский район:
р. Обь, акватория пожарного причала, 09:00 – 20:00
Октябрьский район:
протока р. Обь в МР «Европейский берег», 10:00 – 00:00
Новосибирский район:
о. Спартак; 10:00 – 22:00
Советский район:
ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг» — целые сутки
Также в МЧС опубликовали список крещенских купелей в районах Новосибирской области. На вторник, 17 января, планируется открытие 29 точек:
Акватории микрорайнов «Затон» и «Европейский берег», пожарного причала, пляжа «Бумеранг», озера «Жемчужина Сибири» и «Спартак» готовы принять порядка 31 000 новосибирцев, рассказали в МЧС.
Напомним, ранее врач запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение.
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