Врач запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Главврач из Самары Александр Муравец запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение. По словам медика, такая процедура также не рекомендуется детям, гражданам с хроническими заболеваниями и с признаками простуды, пишет sova.info.

«Такое купание не стоит рассматривать как закаливание. Для неподготовленных людей все это довольно опасно», — предостерегает Муравец.

Помимо того, специалист порекомендовал всем, кто уже давно практикует закаливание и погружение в ледяную воду соблюдать ряд правил, чтобы не навредить здоровью.

«Надо подготовить одежду, которую можно быстро надеть и снять, должно быть несколько слоев. За час-полтора надо плотно поесть и обязательно взять с собой термос с горячим чаем и заряженный мобильный телефон. Категорически не рекомендую погружаться с головой, это вдвойне опасно», — советует главврач.

Напомним, в Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение.