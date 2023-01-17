Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение

Фото В Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение
Фото В Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики назвали температуру воды в прорубях Новосибирска на Крещение.

В четверг, 19 января, в Новосибирской области откроют для омовения 29 прорубей, их них 6 в пределах столицы региона. Синоптики назвали ожидаемую температуру воды в них.

Во всех водоёмах со стоячей водой температура составит +0..+1 градус. В водоёмах с проточной водой — например, в Оби — будет чуть теплее: +3..+4 градуса.

Для человеческого организма при погружении такой разброс температур несущественный, поэтому к любому купанию в проруби необходимо физически готовиться как минимум несколько месяцев, иначе возможны серьёзные осложнения. Рекомендуется начинать с холодного душа.

Подробнее о правилах подготовки к купанию рассказал главный врач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич.

Ранее Сиб.фм публиковал карту купелей в Новосибирске и график их работы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14320
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11285
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10084
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8731
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8122
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7968
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7912
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты