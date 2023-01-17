В Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики назвали температуру воды в прорубях Новосибирска на Крещение.

В четверг, 19 января, в Новосибирской области откроют для омовения 29 прорубей, их них 6 в пределах столицы региона. Синоптики назвали ожидаемую температуру воды в них.

Во всех водоёмах со стоячей водой температура составит +0..+1 градус. В водоёмах с проточной водой — например, в Оби — будет чуть теплее: +3..+4 градуса.

Для человеческого организма при погружении такой разброс температур несущественный, поэтому к любому купанию в проруби необходимо физически готовиться как минимум несколько месяцев, иначе возможны серьёзные осложнения. Рекомендуется начинать с холодного душа.

Подробнее о правилах подготовки к купанию рассказал главный врач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич.

Ранее Сиб.фм публиковал карту купелей в Новосибирске и график их работы.