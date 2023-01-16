Крещение-2023: карта купелей в Новосибирске и график работы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске крещенские купания организованы в 6 местах. Сиб.фм рассказывает и показывает, где можно безопасно окунуться в ледяную прорубь на праздник Крещения Господня.

Власти Новосибирска опубликовали список купелей на Крещение 19 января.

Окунуться в прорубь можно в шести местах города:

- озеро «Жемчужина Сибири», микрорайон «Стрижи». Время работы купели с 09 до 21 часа 19 января;

- река Обь, микрорайон «Затон», улица Заобская, 37. Время работы купели с 00 до 23:30 часов 19 января;

- пожарный причал в районе Димитровского моста. Время работы купели с 09 до 21 часа 19 января;

- микрорайон «Европейский берег». Время работы купели с 10 до 24 часов 19 января;

- пляж «Бумеранг». Время работы купели с 00 до 24 часов 19 января;

- озеро «Спартак». Время работы купели с 10 до 22 часа 19 января.

Во время работы санкционированных купелей будут дежурить спасатели и скорая помощь.