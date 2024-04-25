В Новосибирске журналисты двух СМИ стали жертвами нападения. Видеофакты

Опубликованы видео и подробности нападения на журналистов в Новосибирске.

Нападение на журналистов телеканала областного телевидения

В Новосибирске Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по делу нападения на журналистов телеканала ОТС во время съемки.

Ранее стало известно, что 24 февраля 2024 года в адрес редакции программы "Экстренный вызов" телеканала ОТС обратился житель города Новосибирска Дмитрий, который решил приобрести термос.

На сайте объявлений он увидел рекламу о продаже термоса, созвонился с продавцом и тот направил Дмитрия в пункт выдачи по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 74/4.

В указанном месте его встретила женщина по имени Жанна, которая представилась хозяйкой. Именно ей Дмитрий перевел деньги за товар, на который он даже не получил чек, в том числе и коробку женщина не стала вскрывать перед покупателем, чтобы тот убедился, что с товаром все в порядке.

Уже дома мужчина обнаружил значительный дефект на термосе, из-за которого его невозможно было использовать. Тогда мужчина решил выяснить, в чем дело и вернуть товар. Он стал созваниваться с продавцом, но его в грубой форме отправили обратно на склад. Когда он повторно приехал туда вернуть товар, его выставили за дверь с охраной.

Через месяц Дмитрий принял решение обратиться в редакцию телеканала ОТС за помощью. И 7 марта, получив редакционное задание разобраться в ситуации и подготовить к эфиру материал, сотрудники телеканала Вячеслав Горланов и телеоператор Константин Менин записали интервью с Дмитрием, они также зафиксировали на видео дефектный термос.

После чего мужчина в сопровождении съемочной группы поехал на пункт выдачи.

Зайдя в помещение и не успев представиться, на журналистов напала та самая Жанна и неизвестный мужчина, который находился рядом с ней.

На видео зафиксировали агрессивную женщину и то, как она кидалась, хватала и пихала сотрудников телеканала. Ей спокойно пытались объяснить причину приезда в пункт, Дмитрий также стоял рядом и говорил о том, что приобрел товар у нее. Однако женщина полностью отрицала это и вынуждала всех покинуть помещение, заявляя, что это частная территория.

В результате началась настоящая потасовка — агрессивная и возмущенная Жанна едва не сломала оборудование съемочной группы. Она буквально выпихнула журналистов на улицу, где состоялся разговор, в ходе которого женщина начала наговаривать на покупателя, заявив, что он не платил ей деньги за товар, а что еще хуже – умудрился оскорбить ее.

Спустя некоторое время Жанна все же решилась проверить дефект на термосе, но без видеосъемки и микрофона, от которых у нее еще больше повышался уровень агрессии.

В результате Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области начал проверку по данному инциденту.

Нападение на криминального журналиста Сиб.фм

Вечером 11 апреля по адресу улица Дуси Ковальчук, 398 корреспондент интернет-издания Сиб.фм Елена Отмахова заметила, как посередине тротуара стоит чёрный внедорожник – Mitsubishi Pajero, но без опознавательных знаков и даже без госномеров.

Журналист не долго думая начала фиксировать машину, чтобы сообщить о правонарушении в полицию. В этот момент ее заметил водитель автомобиля, который нахамил Елене Отмаховой после увиденного. И, узнав, что она собирается обратиться в правоохранительные органы, он преследовал ее, светил лазером и даже напал, применив физическое насилие, а также кинул в нее сигарету.

Журналисту удалось спрятаться в точке общепита, где она вновь начала вызывать полицию, которая по неизвестным причинам не реагировала ни на первый звонок, ни на второй.

"Экипаж полиции так и не приехал. За это время можно убить человека и успеть спрятать тело. Мало того, мне потом никто даже не перезвонил: а жив ли вообще звонивший человек?", — негодует Елена Отмахова.

После инцидента её опросил по факту произошедшего начальник службы участковых Заельцовского района, заявив, что найти водителя будет трудно, так как у него не были указаны госномера на машине.

Однако справедливость восторжествовала и утром 17 апреля стало известно, что правонарушителя по имени Дмитрий задержали по той же причине, за что и хотела заявить на него Елена — его автомобиль увезли на штрафстоянку, где составили два административных протокола.

В том числе по факту обстоятельств, которые подробно описаны в статье Сиб.фм, было возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Закон РФ "О средствах массовой информации"

В двух представленных случаях на журналистов напали за то, что они попытались заявить об увиденных правонарушениях. Для этого сотрудникам СМИ пришлось воспользоваться видео и фото съемкой, на которую была вызвана негативная реакция.

Однако по закону Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" статьи 47 "Права журналиста", журналисты имеют полное право "производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом".

Также журналисты имеют право искать, запрашивать, получать и распространять информацию.

Отсюда следует, что незаконность проведения съемок не доказывается со стороны обвиняемых.