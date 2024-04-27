Новосибирские журналисты получили престижные премии за профессионализм

Представителям СМИ Новосибирской области вручили премии «Литера», среди них — главный редактор BFM-Новосибирск Мария Гарифуллина.

«Спасибо за интересные материалы, в том числе, посвященные социально-экономическому развитию региона, страны и отдельным проектам. Мне кажется, это заслуживает внимания, и вы внесете свою частичку в написание интересного периода истории нашей страны», — обратился к журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Мария Гарифуллина удостоена премии в номинации «Патриот». Под ее руководством BFM-Новосибирск стал одним из ведущих онлайн-СМИ региона.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске хотят арестовать напавшего на журналистов водителя грузовика.