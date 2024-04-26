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проиcшествия

В Новосибирске хотят арестовать напавшего на журналистов водителя грузовика

Фото: СК РФ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста.

По данным следствия, днем 2 апреля на одной из улиц в Железнодорожном районе журналисты одного из телеканалов города снимали сюжет о строительстве на берегу реки. В это время водитель грузового автомобиля стал требовать от них прекратить работу, высказывал угрозы применения в отношении них физической силы, затем повредил видеокамеру.

Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

Фигурант задержан в порядке, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске журналисты двух СМИ стали жертвами нападения.

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Галина Чебыкина
Журналист

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