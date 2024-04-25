В Новосибирске доцент консерватории с инвалидностью сообщила о нападении из-за замечания в магазине

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры Новосибирской государственной консерватории Александра Камша стала объектом нападения сразу трёх человек в одном из магазинов, заявила она. Покупательница сделала замечание, что на входе лужа и мокрый пол. Теперь искусствовед полгода добивается наказания для работников торговли, которые в полиции заявили, что она сама упала.

В редакцию Сиб.фм 48-летняя Александра Камша решила обратиться после того, как прочитала историю о нападении автохама на журналиста. Сразу надо отметить, женщина – представитель интеллигенции, лауреат многих музыкальных конкурсов и на хамство работников торгового зала не смогла ответить тем же.

24 декабря прошлого года кандидат искусствоведения Александра Камша зашла купить лампочку в магазин «Планета Электрика» на улице Ипподромской. Женщина чуть не упала, поскользнувшись на скользком полу, и решила сделать замечание служителям торговли.

«Было на входе невероятно скользко. Я подошла к кассиру и сказала: «вы знаете, у вас так скользко на входе!» Попросила что-то предпринять. Говорю: «люди же могут упасть!» Она мне сказала: «меня это не касается», — рассказывает Александра Камша. – Я попросила у неё телефон магазина, чтобы сообщить о луже. Она заявила, что не имеет право давать контакты».

Искусствовед, лауреат многих музыкальных конкурсов – инвалид 3-ей группы. Фактически действующая у Александры – правая рука. В ней женщина держала мобильный телефон во время нападения.

«Сзади меня стоял мужчина, он меня тут же схватил за правую руку, дёрнул на себя, и у меня рука пошла навыкрут. Он меня закрутил на одной ноге и руку выкрутил, — продолжает Александра. – Я даже не могла сопротивляться: у меня левая рука сохнет, и она у меня дважды оперированная. Он меня схватил и начал кричать: «фотографировать нельзя!»

Искусствовед рассказывает, что тут же подошёл второй мужчина, который начал утверждать, что женщину никто и пальцем не тронул.

«Первый меня тогда отпустил, а второй начал кричать: «да она сумасшедшая! Она же больная, ненормальная!» Они меня вытолкали в холл и вдвоём кричали: «да ты таблетки утром пила?» Он создал такую ситуацию, что все вокруг подумали, что зашла городская сумасшедшая,

- с болью в голосе вспоминает искусствовед. – Всего их было трое, они меня окружили и кричали».

"Сама упала!"

После этой ситуации Александра Камша почувствовала нестерпимую боль в руке. Сначала она позвонила на номер 102 и сообщила о данном инциденте.

«Боль была такая, что я на следующий день пошла в травмпункт. Меня посадили на больничный, на котором я пробыла почти 3 недели, — вспоминает сотрудник консерватории.

– У меня началось обострение хронических заболеваний. Я пошла к неврологу, ревматологу. Мне назначали даже психотропные препараты, чтобы снять стресс. После этого мне сделали МРТ, оказалось, у меня запястье травмировано. Я сейчас стою в очереди, ожидаю операцию. У меня оторвалось запястье».

Но и это не все травмы искусствоведа: из-за вынужденного "па" с телефоном, который Александре организовал охранник, у неё ещё и разрыв связок на колене. Всё это выявилось после МРТ. Но даже с такими повреждениями женщина не смогла добиться возбуждения уголовного дела.

«Действия полиции – это вообще песня. Я отнесла заявление ещё 24 декабря, но ходить я не могла, потому что у меня всё это болело. А позвонила мне участковая только уже после всех праздников, числа 14 января. Естественно, когда она позвонила, видеозаписей в этом магазине уже не было. Столько времени прошло, всё уже затёрлось. Я подозреваю, что этот охранник – чей-то сослуживец или родственник, и они неслучайно выдержали такую паузу, — считает Александра Камша. – Они дождались, пока не будет единственного доказательства, потому что свидетелей у меня нет».

Как рассказывает искусствовед, изначально было возбуждено дело об административном правонарушении. Полицейские восприняли стычку сотрудника консерватории и охранника как нечто личное.

«Участковая даже не с кем не пообщалась. Поговорил её стажёр, и он сказал: «да там просто в дверях было скользко, и она сама упала». В итоге мне сказали: «вот видите, вы сами упали, все видели!» На этом всё закончилось. И сейчас я даже не знаю имён, чтобы в суд обратиться!» — сетует Александра Камша.

Искусствовед отправляла и письменный запрос в магазин, чтобы установить личности напавших на неё сотрудников, однако ответа так и не получила, хотя прошло уже более 4 месяцев.

Корреспондент Сиб.фм также позвонил в этот филиал сети магазинов «Планета Электрика». Там ответил сотрудник по имени Владислав, который признался, что работает на этом месте недавно. Коллектив торговой точки за последнее время обновился, и молодой человек ничего не знал о конфликте. Всю информацию и контакты корреспондента сотрудник обещал передать директору, но так никто и не звонил.

Также Сиб.фм сделал запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы разобраться: на каком этапе дознание по этому делу, и уйдут ли материалы в суд. Корреспондент продолжает следить за развитием событий.