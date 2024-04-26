Избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально вступил в должность 26 апреля

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально вступил в должность.

Сегодня, 26 апреля, в новосибирском ГКЗ им. А.М. Каца в 12:00 прошла инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева, в ходе которой он официально вступил на свою новую должность.

На сцене Максим Кудрявцев произнес клятву, пообещав добросовестно выполнять свои обязанности, после чего председатель Совета депутата Новосибирской области Дмитрий Асанцев вручил ему решение совета депутатов города Новосибирска об избрании мэра и удостоверение мэра.

Также поддержать с новой должность вышли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, главный федеральный инспектор по НСО Николай Буймов, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Каждый из них поздравил Максима Кудрявцева, пожелав успехов в работе и изменений в городе в лучшую сторону.

«Готов много и продуктивно работать. Вместе мы сделаем больше. В добрый путь!», – завершил торжественную программу новый мэр Новосибирска.

Напомним, что 16 апреля 2024 года состоялась сессия по выборам нового мэра Новосибирска.