В Новосибирске началась инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева. Онлайн-репортаж

Инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева пройдет в ГКЗ им. А.М. Каца.

Сейчас в Новосибирске началось торжественное мероприятие, в ходе которого новоизбранный мэр города Максим Кудрявцев вступит на свою новую должность.

Напомним, что 16 апреля 2024 года состоялась сессия по выборам нового мэра Новосибирска, где депутаты с помощью тайного голосования выбрали градоначальника — Максима Кудрявцева, который ранее занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области.

В Государственном концертном зале имени Арнольда Михайловича Каца в 12:00 по местному времени начнется инаугурация нового мэра Новосибирска. Там собрались депутаты Заксобрания, горсовета и директора школ Новосибирской области.

ОБНОВЛЕНО в 12:09. На сцену вынесли флаг России, Новосибирской области и Новосибирска. Приглашенные гости встали во время гимна Российской Федерации.

ОБНОВЛЕНО в 12:13. На сцене председатель Совета депутата НСО Дмитрий Владимирович Асанцев.

ОБНОВЛЕНО 12:15. Максим Кудрявцев произнес клятву, пообещав честно и добросовестно выполнять свои обязанности перед городом. Асанцев Дмитрий Владимирович вручил решение совета депутатов города Новосибирска об избрании мэра, а также удостоверение Кудрявцеву Максиму Георгиевичу.

ОБНОВЛЕНО 12:23. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил Максима Кудрявцева со вступлением в новую должность.

"Вы прошли все непростые проверочные, оценочные и экзаменационные процедуры. Получили убедительную поддержку от избранников, горожан и депутатов городского совета", — отметил губернатор НСО.

ОБНОВЛЕНО 12:30. Исполняющий обязанности председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Борисович Панфёров поздравил Максима Кудрявцева с новой должностью мэра города и пожелал успехов. Он также отметил, что совместно с депутатами законодательного собрания поддержит его в работе.

ОБНОВЛЕНО 12:36. На сцене митрополит Новосибирска Никодим поздравил нового мэра Новосибирска с должностью.

"Важно, чтобы ваша забота простиралась на всех жителей города", — прокомментировал Никодим.

ОБНОВЛЕНО 12:40. Максим Кудрявцев был официально назначен новым мэром Новосибирска — он принял присягу и с сегодняшнего дня, 26 апреля 2024 года, началось его четырехлетнее правление городом.