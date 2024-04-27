2 парня из Новосибирска получили по 17 лет тюрьмы за убийство и ограбление незнакомца

Двое жителей города Новосибирска признаны виновными в убийстве и разбойном нападении на мужчину.

В феврале прошлого года 22-летние сибиряки в Ленинском районе встретили незнакомого им ровесника и позвали выпить. В ходе алкозастолья они поссорились, завязалась драка, во время которой осужденные так сильно избили собутыльника, что тот через несколько месяцев скончался в больнице.

Парни забрали у потерпевшего имущество на общую сумму более 20 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

За разбойное нападение и убийство фигурантам этого дела предстоит провести в колонии строгого режима по 17 лет.

Напомним, в Новосибирске снова судят Геннадия Барсука, который убил пятерых и изнасиловал 6-летнего ребенка и уже имеет пожизненный срок.