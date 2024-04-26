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общество

В Новосибирске рассказали, когда ожидается вторая волна паводка

Фото: BFM-Новосибирск

Власти Новосибирска объявили о готовности городских служб к возможной второй волне паводка, ожидаемой в конце мая.

По данным специалистов, талая вода с Алтайских гор начнет поступать в городские водоемы в указанный период.

По информации пресс-службы мэрии, на данный момент ситуация контролируется, и непосредственной угрозы нет. Однако с целью быстрого реагирования на возможные сложности, с 26 апреля введен режим повышенной готовности для ряда городских служб, включая департамент по чрезвычайным ситуациям, районные комиссии и аварийно-спасательную службу.

Спасатели проводят проверку и подготовку к паводку, в том числе тестирование системы оповещения населения, проверку резервных источников электропитания и оборудования для откачки воды. Также разрабатываются схемы взаимодействия различных служб в случае чрезвычайной ситуации.

Специалисты осуществляют постоянный мониторинг уровня воды в водоемах бассейна реки Оби и проводят осмотр потенциально опасных участков, подверженных затоплению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске свалку убрали после проверки прокуратуры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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