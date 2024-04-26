В Новосибирске свалку убрали после проверки прокуратуры

В Калининском районе Новосибирска была ликвидирована свалка бытового и строительного мусора после проверки прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка была проведена в связи с сообщением телеграм-канала АСТ-54 black о том, что владелец торгового павильона на улице Рассветной в микрорайоне «Снегири» устранил объект, убрал металл, но оставил мусор на месте.

После осмотра свалки сотрудниками Калининской прокуратуры было представлено директору МКУ «Калининское» требование устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды и ликвидировать несанкционированную свалку. Предприятию также было поручено возложить понесённые расходы на владельца павильона и наложить на него штраф за оставленный мусор на территории микрорайона.

Пресс-служба прокуратуры подтвердила, что после принятых мер свалка была ликвидирована, а нарушения были устранены.

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