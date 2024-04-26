Новоизбранный мэр Новосибирска Кудрявцев заявил о необходимости плана развития метро на 10‑15 лет

Новосибирску необходим план развития метрополитена на 10-15 лет. Об этом заявил новый мэр города Максим Кудрявцев в пресс-центре ТАСС.

Новосибирский метрополитен, единственный за Уралом, начал свою работу в 1985 году и на данный момент состоит из двух линий с 13 станциями. Последняя станция, "Золотая Нива", была запущена в феврале 2011 года. В связи с проблемами в проектной документации и замене оборудования не удалось ввести в эксплуатацию станцию "Спортивная", расположенную на левом берегу Оби.

Мэр считает, что необходимо добавить 10 новых станций в метрополитене в ближайшие годы и призвал использовать это направление для развития города.

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