В Новосибирске выделят жилье обманутым дольщикам

В Новосибирске дольщикам, попавшим под обман от застройщика, предоставят квартиры в новом микрорайоне на улице Большой.

Этот проект получил одобрение от властей города. Компания «СЗ Союз-Инвест» получила разрешение на строительство двух высотных зданий и одноэтажной пристройки общей площадью 400 квадратных метров. Планируется завершить строительство микрорайона к 2032 году.

Компания также получила участок на улице Большой в Ленинском районе в рамках проекта «МИП», в рамках которого должна выделить около 40 млн рублей на завершение строительства долгостроя в микрорайоне «Закаменский» и передать часть жилья дольщикам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают 4-комнатную квартиру с сауной за 39,5 млн рублей.