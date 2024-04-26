«Прошу отозвать иск»: в Новосибирске решается судьба Военного городка с охранным статусом

В Новосибирске вновь началось обсуждение судьбы Военного городка, который расположен в Октябрьском районе: 31 здание находятся в запущенном состоянии и министерство обороны требует лишить территорию охранного статуса.

За последние пять лет Военный городок в Октябрьском районе Новосибирска стал похож на город-призрак. Полуразрушенные кирпичные здания облюбовали бомжи и стаи агрессивных собак.

К 2021 году судьбой комплекса, где раньше размещалась военная часть, заинтересовалась не только городская, но и областная власть. Казалось, судьба исторического комплекса решилась в середине октября 2021 года.

Тогда прошёл ряд выездных совещаний. Нашлись инвесторы, готовые вкладываться в развитие территории, расположенной на площади 135 гектаров. Была создана целая концепция, разработанная архитекторами совместно с представителями Минкульта. Как подчёркивали выступающие за реформацию военного городка, инвесторы обещали сохранить исторические и архитектурные особенности объектов. На месте должен был раскинуться парковый комплекс. На тот момент Минобороны уже запустил распродажу части земли.

«К сожалению, после его открытия началась точечная продажа земли. Сейчас нам важно остановить точечную застройку», – подчёркивала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Тогда главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин обещал сделать из пространства, которое находится в глубине Октябрьского района, нечто похожее на площадь Калинина или Карла Маркса.

В течение двух лет активная группа обещала провести реновацию ветхого жилья, решить проблему с транспортной доступностью, развитием социальной инфраструктуры. Обещали архитекторы создать на территории современного военного городка и музейно-деятельное пространство, в котором собирались сохранить историческую память.

Найти подрядчиков на объект военного городка собирались за два года. При этом сумма необходимых инвестиций оценивалась в 120 миллиардов рублей.

Однако уже в 2022 году от этой идеи отказались, так как общественники встали на защиту особого охранного статуса военного городка, под которым он находится почти 20 лет, с 2005-го.

Пропадающее историческое наследие...

Почти год этот вопрос не поднимался в общественной плоскости. Однако в 2023 году актуальный социальный вопрос вновь встал ребром: министерство обороны РФ подаёт иск в Новосибирский областной суд. Военное ведомство требует лишить статуса объекта культурного наследия регионального значения комплекс зданий Военного городка №17 в Новосибирске. Напомним, 31 строение на этой территории попадает под государственную охрану.

Пока этот процесс так и ничем не закончился. Тем временем, активисты бьют тревогу: 18 апреля прошёл митинг в защиту полуразрушенного исторического комплекса. Такие мероприятия периодически напоминают о существовании старой проблемы.

«Сейчас получается так, что Министерство обороны поставило под сомнение то, как была проведена процедур взятия комплекса зданий Военного городка под охрану. То есть они оценивают процедуру, проведенную почти 20 лет назад, по нынешним меркам и требованиям, что само по себе очень странно, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая. – Но суд это рассматривает, состоялось уже много заседаний. И мы, следя за процессом, видим, что риск снятия охранного статуса большой. Интересы наследия защищают юристы правительства Новосибирской области и делают это очень неплохо, можно сказать, бьются за Военный городок. Но соотношение сил, понимаете, не кажется равным».

С каждым годом Военный городок растаскивают буквально по кирпичикам, пока идут судебные тяжбы. Нередко общественники встречают в двухэтажных кирпичных зданиях вандалов.

Взгляды в сторону минобороны

Вопрос вновь был поднят после того, как за получение взятки в особо крупном размере был арестован заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Общественность напомнила, что у военного ведомства не всё гладко и в Новосибирске. Сделал это не кто-нибудь, а заместитель председателя Заксобрания, командир элитного батальона «Вега», военный офицер Андрей Панфёров.

«В сложившейся ситуации обращаюсь к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой отозвать иск ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России о признании незаконным постановления правительства Новосибирской области от 27.07.2005 г. №54 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Новосибирской области. Также обращаюсь к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой оказать содействие в создании на спасенной территории новосибирского Военного городка, на базе исторического парка «Россия — моя история» масштабного Музея военной истории Сибири »,

— призвал в соцсетях комбат «Веги».

Также заместитель председателя Заксобрания отметил, что и ранее писал президенту России Владимиру Путину, указывая на существующую проблему. Андрей Панфёров отметил, что положительные тенденции в рассмотрении этого вопроса всё-таки есть.