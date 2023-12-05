Минобороны России хочет лишить охранного статуса Военный городок в Новосибирске

В список государственной охраны входит комплекс из 31 здания в Военном городке в Октябрьском районе Новосибирска.

Министерство обороны Российской Федерации подает иск в Новосибирский областной суд с требованием лишить статуса объекта культурного наследия регионального значения комплекс зданий Военного городка №17 в Новосибирске.

Административное дело начали в марте 2023 года. Постановление правительства Новосибирской области о включении указанного комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия считают незаконным.

Комплекс состоит из 31 здания. Он расположен в Октябрьском районе Новосибирска. Если статус снимут, то столетние постройки могут разрушить.

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