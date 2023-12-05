До 30% могут повысить первый взнос по льготной ипотеке в России

В России первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%.

По данным портала “Известия”, российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования.

Замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что министерство уже внесло в правительство проект постановления, предусматривающий изменение программы льготной ипотеки.

Однако, первоначальный взнос рассматривается не для всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

Напомним, что ипотека на нежилые помещения растет в Новосибирске в 1,7 раза быстрее.