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общество

До 30% могут повысить первый взнос по льготной ипотеке в России

Фото: freepik

В России первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%.

По данным портала “Известия”, российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования.

Замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что министерство уже внесло в правительство проект постановления, предусматривающий изменение программы льготной ипотеки.

Однако, первоначальный взнос рассматривается не для всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

Напомним, что ипотека на нежилые помещения растет в Новосибирске в 1,7 раза быстрее.

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Валерия Митрохина
Журналист

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