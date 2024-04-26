В Новосибирске в Октябрьском районе горит жилой дом

На месте работают восемь пожарных расчётов и карета скорой помощи.

Сегодня, 26 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме по улице Ленинградская 101/1. Об этом сообщает «Горсайт».

Инцидент случился на четвёртом этаже квартиры. На месте работают восемь пожарных расчётов, а также прибыла карета скорой помощи.

ГУ МЧС по Новосибирской области пока не дало комментариев по этому случаю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.