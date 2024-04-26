В Новосибирске открывают навигацию по Оби и Обскому морю

В воскресенье, 28 апреля, на двух площадках Михайловской набережной состоится торжественное открытие навигации по Оби и Обскому морю.

На главной сцене Михайловской набережной с 11.00 зазвучат музыкальные композиции в исполнении муниципального духового оркестра. В 12.00 с приветственными словами выступят руководители области и города, начнётся концертная программа творческих коллективов. На реке пройдёт традиционный парад судов.

В 14.00 запустят волшебный кораблик с представлением кукольного театра «Путешествие по волнам». В 15.30 стартует семейная программа «Весна на реке» – взрослым и маленьким новосибирцам предлагают пройти курс настоящего речного волка и таинственный ритуал посвящения в речники.

Участники программы смогут пообщаться с опытным капитаном речного флота, расспросить его про службу и приключения, приметы и суеверия на судне. В 17.00 отправится праздничная экскурсионная прогулка «Шесть мостов Новосибирска» с гидами музея Новосибирска Евгением Андроповым и Натальей Грудянкиной.

В 20.00 от причала отплывает последний теплоход с музыкально-экскурсионной программой «Огни на реке».

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