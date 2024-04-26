В Новосибирске на следующей неделе придет резкое похолодание

В Новосибирске ожидается резкое похолодание в начале следующей недели. Об этом сообщают синоптики.

Температура воздуха может опуститься до -1 градуса. После теплых выходных в регион вернутся заморозки и дожди.

В понедельник, 29 апреля, ожидается до +12 градусов днем, с понижением до +1 градуса ночью.

Во вторник, 30 апреля, температура поднимется всего до +3 градусов, а ночью опустится до -1 градуса.

Однако в среду, 1 мая, в Новосибирск снова вернется тепло, с прогнозируемой температурой до +8 градусов днем и до +4 градусов ночью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла.