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вчера 23:00
общество

В Новосибирске на следующей неделе придет резкое похолодание

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске ожидается резкое похолодание в начале следующей недели. Об этом сообщают синоптики.

Температура воздуха может опуститься до -1 градуса. После теплых выходных в регион вернутся заморозки и дожди.

В понедельник, 29 апреля, ожидается до +12 градусов днем, с понижением до +1 градуса ночью.

Во вторник, 30 апреля, температура поднимется всего до +3 градусов, а ночью опустится до -1 градуса.

Однако в среду, 1 мая, в Новосибирск снова вернется тепло, с прогнозируемой температурой до +8 градусов днем и до +4 градусов ночью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла.

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Игорь Кириченко
Журналист

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