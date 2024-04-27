Кудрявцев знает, как избавить Новосибирск от огромных луж

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как улучшить работу ливневок в городе.

Во-первых, по словам мэра, нужно очистить ливневки, которых городу не хватает. А большая часть из них была построена еще в прошлом веке.

«Абсолютно уверен, что нужно не только строить новые ливневки, но и возводить дренажные газоны», — заявил Кудрявцев.

Он отметил, что работ нужно привлечь профессионалов.

Дренажный газон специально разработан для обеспечения хорошего впитывания воды на участках с повышенной влажностью или низкой проницаемостью почвы.

Ранее Максим Кудрявцев рассказал о причинах запыленности города и наметил план по борьбе с этим явлением.