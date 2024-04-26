Молодежка России обыграла команду СХЛ на «Кубке будущего» по хоккею в Новосибирске

Молодежная сборная России по хоккею в Новосибирске победила команду Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) в своем стартовом матче на «Кубке будущего».

Игра закончилась счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0). От сборной РФ шайбы в ворота противника забросили Эмиль Пьянов, Михаил Ильин, Владимир Михалёев, Михаил Гуляев, Максим Великов, Иван Рябкин и Вячеслав Малов. У соперника отличился Егор Борисов.

«Кубок будущего» проходит в Новосибирске до 28 апреля. В соревнованиях также принимают участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.

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