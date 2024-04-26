В Новосибирске крупный пожар в Калининском районе повредил несколько зданий

В Калининском районе Новосибирска произошел пожар на территории садовых обществ "Виктория" и "Заря-3", в результате чего пострадали несколько зданий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации источника, поврежденные здания не предназначены для проживания и были нежилыми. Пожар начался в поле рядом с садовыми обществами, где действует режим повышенной пожарной опасности, запрещающий разведение открытого огня.

После возгорания произошло загорание травы, и огонь распространился на здания. Пожар удалось потушить силами нескольких десятков человек и 13 единиц специальной техники.

На данный момент беспилотники используются для обнаружения возможных очагов огня, которые могут оставаться в поле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у участкового из Новосибирска собираются отобрать восемь миллионов рублей.