В Новосибирске 9 Мая запустят десятиминутный салют за 750 тысяч

Стала известна стоимость фейерверка, который новосибирцы увидят в День Победы.

Информация появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». На салют планируется потратить 753 тысячи рублей в 2024 году.

Поучаствовать в аукционе можно до 27 апреля.

Добавим, 9 Мая небо в разноцветные огни окрасится на территории площадке за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 21:50 до 22:00 часов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области более ста ветеранов получили выплаты ко Дню Победы.