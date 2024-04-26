В Новосибирской области более ста ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и материальное обеспечение.

В Новосибирской области ветераны Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выплаты назначали автоматически и были переведены в апреле для обеспечения получения денег до праздника всеми пожилыми людьми.

Напомним, что инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и материальное обеспечение. В области проживает 2182 ветерана Великой Отечественной войны, включая 99 участников войны, 132 блокадника, 127 узников концлагерей и 1824 труженика тыла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области открыли крупнейший коммерческий центр обработки данных Key Point.