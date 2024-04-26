В Новосибирске собираются ликвидировать похоронный дом

В Новосибирске планируют ликвидировать муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Похоронный дом ИМИ».

Это решение принято на основании федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов подписал соответствующее постановление.

В соответствии с законодательством, все муниципальные предприятия должны быть либо ликвидированы, либо акционированы до 31 декабря 2024 года. Однако естественные монополии, такие как горводоканал или метрополитен, останутся за рамками этого решения.

Начальник департамента инвестиций, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин отметил, что процедуру ликвидации МУП «Похоронный дом ИМИ» намерены завершить до конца текущего года.

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