В Новосибирске рассказали, какую работу предлагали бывшему мэру Локтю

Бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю предлагали различные варианты работы после его отставки в декабре 2023 года.

Информация о предложениях стала известна после того, как губернатор Андрей Травников объявил о его уходе. Сначала Локоть ушел в отпуск. В конце января официально ушел с поста мэра.

По данным источников, Анатолию Локтю предлагали различные должности, включая возможность работы в администрации президента, по инициативе Геннадя Зюганова, лидера партии КПРФ. Однако, он не принял ни одного из предложенных вариантов и до сих пор ожидает назначения.

Ранее мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал, как улучшить работу ливневок в городе.