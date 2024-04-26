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общество

В Новосибирске рассказали, какую работу предлагали бывшему мэру Локтю

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю предлагали различные варианты работы после его отставки в декабре 2023 года.

Информация о предложениях стала известна после того, как губернатор Андрей Травников объявил о его уходе. Сначала Локоть ушел в отпуск. В конце января официально ушел с поста мэра.

По данным источников, Анатолию Локтю предлагали различные должности, включая возможность работы в администрации президента, по инициативе Геннадя Зюганова, лидера партии КПРФ. Однако, он не принял ни одного из предложенных вариантов и до сих пор ожидает назначения.

Ранее мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал, как улучшить работу ливневок в городе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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