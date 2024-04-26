Как улучшить работу ливневок в городе: рассказал мэр Новосибирска Кудрявцев

Максим Кудрявцев рассказал, что нужно сделать, чтобы улучшить работу ливневок в Новосибирске.

На пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что для того чтобы улучшить работу ливневок в городе, нужно сделать их прочистку.

“Абсолютно уверен, что нужно не только строить новые ливневки, но и возводить дренажные газоны, сделав комбинацию между дренажными газонами и существующими ливневыми канализациями”, — добавил мэр.

Напомним, что избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально вступил в должность 26 апреля.