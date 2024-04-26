В Новосибирске в Первомайском сквере открыли известный фонтан «Мишка»

Фонтан «Мишка» установили в Первомайском сквере ещё в 1960-х годах.

В Первомайском сквере Новосибирска сегодня, 26 апреля, установили центральную фигуру фонтана «Мишка». Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своём Telegram-канале.

Фонтан «Мишка» был установлен в Первомайском сквере ещё в 1960-х годах. В мае 2023 года началась реконструкция зелёной зоны сквера. Часть этой работы включала ремонт и обновление фонтана, включая замену чаши и системы водоснабжения. Обновлённый фонтан планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля.

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