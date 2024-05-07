В Новосибирске появилась кукла в виде актера Кологривого

В Новосибирске магазин «Кудыкина Гора» создал куклу по образу актера Никиты Кологивого. Об этом сообщает группа магазина во «ВКонтакте».

По словам представителей, куклу создали еще в феврале. Однако держали это в секрете.

«Кукла изготовлена по согласованию с актером Никитой Кологривым. Сначала мы вели переговоры с его представителем и только после его одобрения сделали Емелю», — говорится в сообщении магазина.

После этого актер записал видеообращение к «Кудыкиной Горе».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Никиту Кологривого не планируют снимать в кино про Новосибирск.