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общество

Подростка, который напал на охранника храма, арестовали в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске суд заключил под стражу 16-летнего подростка, напавшего на сторожа храма.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО до 3 июля 2024 года. Об этом сообщили в управлении судебного департамента после заседания в Калининском районном суде.

Инцидент произошел 3 мая в храме, посвященном иконе Божией Матери «Знамение Абалацкая». Подростка обвиняют в покушении на убийство: он напал на сторожа ножом, нанеся три удара, из-за чего пострадавший был госпитализирован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками.

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Игорь Кириченко
Журналист

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