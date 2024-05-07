Подростка, который напал на охранника храма, арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд заключил под стражу 16-летнего подростка, напавшего на сторожа храма.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО до 3 июля 2024 года. Об этом сообщили в управлении судебного департамента после заседания в Калининском районном суде.

Инцидент произошел 3 мая в храме, посвященном иконе Божией Матери «Знамение Абалацкая». Подростка обвиняют в покушении на убийство: он напал на сторожа ножом, нанеся три удара, из-за чего пострадавший был госпитализирован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками.