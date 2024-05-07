В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками

Сотрудники ФСБ задержали наркодилера, который открыл магазин с наркотиками в Новосибирске: 30-летнему торговцу грозит пожизненный срок.

30-летний новосибирец попал в поле зрения сотрудников ФСБ несколько месяцев назад. Мужчина продавал синтетические наркотические средства в интернете.

«Сотрудники Управления установили, что новосибирец в собственной квартире устроил склад наркотиков, а своей основной деятельностью избрал перевозку и сбыт наркотических средств посредством интернет-магазина, — рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

– При обыске изъято подготовленного к сбыту свыше килограмма синтетического наркотического средства МДМА, а также более 4 килограммов различных наркотических и психотропных веществ».

Мужчина был задержан, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). 30-летнему новосибирцу грозит пожизненное лишение свободы.

«Подозреваемый задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей»,

- добавили в УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, что месяц назад на Алтае также была задержана мать пятерых детей, которая подрабатывала курьером и попалась с поличным.