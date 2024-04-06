Многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле

В Алтайском крае задержали мать пятерых детей из Новосибирска.

В Барнауле задержали жительницу Новосибирска, которая распространяла наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщине 30 лет и у нее 5 маленьких детей. Арестовали её в одной из местных гостиниц. При обыске номера правоохранители изъяли более 28 граммов наркотического вещества.

Следствие установило, что мать пятерых детей длительное время закупала наркотики оптом через интернет-магазин в Новосибирске. После получения партии наркотиков она их фасовала, делала тайники-закладки в разных частях Барнаула и отправляла описание своему интернет-куратору.

Женщина уже имела проблемы с законом и привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело.



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