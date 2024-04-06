Глава СК Бастрыкин заинтересовался избиением участника СВО под Новосибирском

Под Новосибирском избили участника СВО.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, связанного с избиением участника СВО под Новосибирском.

По информации пресс-службы ведомства, местные СМИ сообщили о случившемся в селе Репьево, где участник СВО встал на защиту сотрудницы кафе, подвергшейся противоправным действиям со стороны посетителей. В результате конфликта мужчина нанес удар участнику спецоперации, причинив ему телесные повреждения.

По данному инциденту следователи Следственного управления СКР по Новосибирской области начали уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Халатность". В связи с этим глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах.



Напомним, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей Новосибирска.