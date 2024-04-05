Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей Новосибирска

Жительница Новосибирска обратилась в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина с жалобой на бездействие властей по расселению аварийного дома, построенного в 1939 году.

По ее словам, здание было признано аварийным более десяти лет назад и находится в плачевном состоянии. Однако застройщик предлагает заниженную выкупную стоимость, что делает невозможным приобретение равноценного жилья. Множественные обращения в администрацию не принесли результатов.

Информация о данной ситуации получила широкий резонанс в социальных сетях. В ответ на это СУ СК России по Новосибирской области начало процессуальную проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Процесс выполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском «Фабрика С-ТЕП» уходит на конкурсное производство.