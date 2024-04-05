Под Новосибирском «Фабрика С-ТЕП» уходит на конкурсное производство

Бердская «Фабрика С-ТЕП» переходит на конкурсное производство по решению её кредиторов.

На собрании, проведенном 28 марта, было принято решение о введении конкурсного производства, так как арбитражный управляющий, основываясь на финансовых данных должника, пришел к выводу, что восстановить его платежеспособность невозможно.

В реестр кредиторов включились четыре кредитора с общими требованиями в размере 8,84 миллиарда рублей: ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «ТЕАМ». Самая крупная доля в требованиях принадлежит ПАО «Банк ВТБ» — 5,1 миллиарда рублей, обеспеченных залогом имущества должника.

Арбитражный управляющий Владимир Елизаров отметил отсутствие точных данных о составе активов и пассивов должника из-за непредоставления необходимых документов руководителем фабрики. Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Фабрика С-Теп» за 2022 год, имущество должника на момент введения наблюдения оценивалось в 815,3 миллиона рублей. Судебное заседание по истребованию документов и введению следующей процедуры — конкурсного производства — назначено на 9 апреля в Арбитражном суде Новосибирской области.

Наблюдение за фабрикой «С-Теп» началось в октябре прошлого года, а иск о признании её несостоятельной был подан в октябре 2022 года частным охранным предприятием «Брест Плюс» из-за просроченного кредита на сумму 837 080 рублей.

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