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общество

Новосибирский суд вынес приговор второму человека из-за мошенничества при строительстве детсада

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В период с 2020 по 2022 год ГКУ НСО "Управление капитального строительства" заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня в отношении Михаила Полубатонова, начальника отдела объектов образования ГКУ НСО «УКС», обвиняемого в мошенничестве при строительстве здания детского сада в Тогучине.

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы были заключены госконтракты на строительство на сумму более 50 млн. рублей с подрядными организациями, возглавляемыми другими фигурантами дела. Они якобы согласовали не выполнять полный объем работ и подали фальшивую документацию о выполнении работ, что привело к фиктивным платежам за несуществующие услуги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске осудят мужчину, который убил и ограбил человека 25 лет назад.

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Игорь Кириченко
Журналист

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