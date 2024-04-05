В Новосибирске осудят мужчину, который убил и ограбил человека 25 лет назад

Калининский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела по убийству, совершенному 25 лет назад.

Обвиняемым является местный житель Виктор Дерин. По данным следствия, в начале 1995 года Дерин, находясь в квартире дома 19/2 на улице Учительская, связал, избил и заткнул рот потерпевшему, что привело к его смерти от асфиксии. Дерин похитил деньги, куртку у умершего и скрылся с места преступления.

После того как Дерин был вызван в отдел криминалистики Следственного комитета России (СКР) 31 октября 2023 года, он начал нецензурно выражаться и проявил агрессию. Сначала он разбил керамическую кружку о лицо одного из сотрудников СКР, а затем ударил следователя в плечо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в поселке Новосибирской области в школе обрушилась стена.