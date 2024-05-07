Стал известен размер выплат для будущих мам в этом году в Новосибирске

В Новосибирской области размер выплат для будущих мам в 2024 году определен в зависимости от регионального прожиточного минимума.

По информации регионального отделения Социального фонда России, единое пособие для беременных составляет 50, 75 и 100% от этого минимума. В Новосибирске прожиточный минимум установлен на уровне 16 696 рублей.

Таким образом, будущие мамы могут получать выплаты в размере 8 348 рублей, 12 522 рублей или 16 696 рублей в зависимости от выбранного процента от прожиточного минимума.

С начала текущего года пособие уже назначено 2 007 беременным женщинам в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заканчивают снос Дворца пионеров.