сегодня
08 мая, 01:04
пробки
0/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня
08 мая, 01:04
пробки
0/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
вчера 22:30
общество

Стал известен размер выплат для будущих мам в этом году в Новосибирске

Фото: freepik.com

В Новосибирской области размер выплат для будущих мам в 2024 году определен в зависимости от регионального прожиточного минимума.

По информации регионального отделения Социального фонда России, единое пособие для беременных составляет 50, 75 и 100% от этого минимума. В Новосибирске прожиточный минимум установлен на уровне 16 696 рублей.

Таким образом, будущие мамы могут получать выплаты в размере 8 348 рублей, 12 522 рублей или 16 696 рублей в зависимости от выбранного процента от прожиточного минимума.

С начала текущего года пособие уже назначено 2 007 беременным женщинам в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заканчивают снос Дворца пионеров.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в