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общество

В Новосибирске заканчивают снос Дворца пионеров

Фото: Сиб.фм

Полностью демонтирована центральная часть здания, которая являлась исторической.

В Новосибирске завершается снос Дворца пионеров. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Демонтаж центральной части здания, являвшейся исторической, завершен полностью.

Здание никогда не предлагали сделать памятником. Однако старшее поколение воспринимает его снос как утрату.

Дворец пионеров стал одним из нереализованных масштабных проектов в истории Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стали меньше жаловаться на навязывание банковских продуктов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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