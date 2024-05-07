В Новосибирске заканчивают снос Дворца пионеров

Полностью демонтирована центральная часть здания, которая являлась исторической.

В Новосибирске завершается снос Дворца пионеров. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Демонтаж центральной части здания, являвшейся исторической, завершен полностью.

Здание никогда не предлагали сделать памятником. Однако старшее поколение воспринимает его снос как утрату.

Дворец пионеров стал одним из нереализованных масштабных проектов в истории Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стали меньше жаловаться на навязывание банковских продуктов.