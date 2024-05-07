Жители Новосибирска стали меньше жаловаться на навязывание банковских продуктов

В начале 2024 года в Новосибирске зафиксировано снижение числа жалоб на банки, которые навязывают услуги, в два раза.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за первые месяцы текущего года от новосибирцев поступило 31 такая жалоба, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 67 жалоб.

Из этих жалоб 21 касались настойчивого предлагания покупки дополнительных услуг или их автоматического подключения. Новосибирцы не подавали жалоб на навязывание услуг при оформлении ипотеки в текущем году. Однако восемь раз жители региона высказались против навязывания при оформлении микрозайма, а также были единичные жалобы при оформлении страховых продуктов.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отметила, что в этом году увеличился срок, в течение которого можно отказаться от услуги или продукта, приобретенного вместе с кредитом, до 30 дней без штрафных санкций. Также обязательно сообщается о возможности отказа от таких услуг в специальном уведомлении, что предотвращает скрытые условия.

Она также подчеркнула, что кредиторы все чаще предлагают не только страховки, но и различные дополнительные услуги, не относящиеся к финансовым операциям, такие как подключение к онлайн-кинотеатру, консультации и автопомощь. Если такие услуги преподносятся как обязательные, гражданам рекомендуется обращаться в Банк России для защиты их прав.

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