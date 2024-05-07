Собаки из цирка Шапито могут остаться без крыши над головой

В настоящее время артистка цирка пытается пристроить 15 собак.

Артистка Московского цирка Шапито, дрессировщица Таисия рассказала в беседе с «Газета.Ru», что из репертуара цирка планируют убрать номер и сократить 15 дрессированных собак. По ее словам, животные совсем скоро некому содержать. В запасе остается всего лишь два месяца. Причина закрытия номера неизвестна.

«Несколько дней назад мне позвонили из отдела кадров, сказали, что номер на сокращении. Приблизительно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за собаками, будет предложена другая работа в других местах. Мне возможно тоже, но это не точно. Так как собаки мои, их нужно будет пристраивать. Сейчас у меня на руках остается 15 собак, две из которых очень старенькие, остальным приблизительно до 10 лет. У меня далматинцы, два лабрадора, один метис курцхаара, бордер-колли, два шпица небольших. Кого-то я заберу домой, но всех собак невозможно забрать. У меня нет ни загородного дома, ни дачи, чтобы их содержать. Судьба животных, я так понимаю, не очень беспокоит компанию», — рассказала артистка цирка.

Таисия отметила, что год назад компания уже сократила цирковой коллектив и предложила акробатам работу в других местах. Сейчас дрессировщица обратилась к волонтерам, чтобы найти собакам новых хозяев.

Напомним, почти 4,5 тысячи новосибирцев проголосовали против эвтаназии бездомных собак.