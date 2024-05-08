По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, батальон "Вега" совершил успешную операцию по уничтожению немецкого танка Leopard 2.

Операция была проведена операторами FPV-дронов, которые выпустили два дрона. Один из них остановил танк, а второй окончательно уничтожил.

Панфёров также подчеркнул, что это уничтожение было совершено как подарок России ко Дню Победы.

Батальон "Вега" уже демонстрировал высокую эффективность, уничтожив более 50 единиц украинской бронетехники и выведя из строя два механизированных батальона НАТО.

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