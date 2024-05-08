сегодня
08 мая, 08:10
пробки
5/10
погода
+11.2°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня
08 мая, 08:10
пробки
5/10
погода
+11.2°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня 06:00
общество

Батальон «Вега» из Новосибирска уничтожил немецкий Leopard в зоне СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, батальон "Вега" совершил успешную операцию по уничтожению немецкого танка Leopard 2.

Операция была проведена операторами FPV-дронов, которые выпустили два дрона. Один из них остановил танк, а второй окончательно уничтожил.

Панфёров также подчеркнул, что это уничтожение было совершено как подарок России ко Дню Победы.

Батальон "Вега" уже демонстрировал высокую эффективность, уничтожив более 50 единиц украинской бронетехники и выведя из строя два механизированных батальона НАТО.

Ранее Сиб.фм сообщал, о чем заявил Владимир Путин на инаугурации 2024.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в