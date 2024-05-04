Стало известно, почему отменили праздничный салют в День Победы в Новосибирске

Сэкономленные на фейерверках средства направили на организацию празднования Дня города.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска объявил об отмене праздничного фейерверка на площадке за зданием театра оперы и балета в честь Дня Победы.

Это решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан на массовых мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Средства, выделенные для проведения фейерверка, будут направлены на организацию празднования Дня города в текущем году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области проведут ремонт важной трассы по нацпроекту.