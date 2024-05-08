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общество

Военному Высоцкому, который оставил часть, вынесли приговор в Новсибирске

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащий Владимир Высоцкий был приговорен к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части.

Решение было вынесено Новосибирским гарнизонным военным судом на основании факта его ухода с военной службы в декабре 2022 года. Далее он скрывался от военных комиссаров в течение года. Высоцкий подрабатывал неофициально, прячась от правоохранительных органов.

Однако в ноябре 2023 года он добровольно явился в военный комиссариат, после чего был признан виновным и отправлен отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска стали меньше жаловаться на навязывание банковских продуктов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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