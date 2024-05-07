Кассационный суд оправдал блогера из Новосибирска, которого обвиняли в убийстве подписчика

Восьмой кассационный суд Кемерова подтвердил оправдательный приговор блогера Анатолия Гомзякова, который был обвинен в убийстве маркетолога Алексея Хребтова в апреле 2020 года.

На последнем заседании суда 6 мая принято решение не изменять оправдательный приговор, что подтверждается материалами суда. После первой встречи, транслированной в соцсетях, и распития алкоголя между Гомзяковым и Хребтовым, утром следующего дня тело Хребтова было обнаружено под окнами дома с признаками падения с высоты.

Гомзякова арестовали. Однако присяжные, рассматривавшие дело, пришли к выводу о его невиновности.

Родные и близкие погибшего не согласны с таким исходом дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили ребенка в Речном вокзале.