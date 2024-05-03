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общество

В Новосибирской области мужчина включил чайник и умер

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирской области произошел трагический случай: мужчина погиб из-за неисправного чайника, который вызвал пожар в его доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Кыштовском районе 29 апреля. По данным ведомства, местный житель стал жертвой неисправного электрического чайника.

За последнюю неделю в регионе зафиксированы 86 пожаров, причиной многих из них стали неправильная эксплуатация печей и электроприборов. Также зарегистрированы 334 случая возгорания из-за пала травы.

По информации ведомства, число пожаров увеличилось в Новосибирском и Мошковском районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проверили проверили качество воздуха после пожара на складе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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