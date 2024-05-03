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общество

В Новосибирске проверили проверили качество воздуха после пожара на складе

Фото: ГУ МЧС по НСО

Метеоусловия не способствовали распространению дыма на территорию жилой застройки.

Роспотребнадзор по Новосибирской области завершил исследование качества воздуха после пожара на Станционной 60/1 в Новосибирске.

Пробы воздуха были взяты на территории жилой застройки в радиусе 0,3-1,4 километра от места пожара. Специалисты отметили, что метеоусловия не способствовали распространению дыма в жилой зоне.

По результатам анализа, превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Информация об исследовании опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается потепление до +20 градусов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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