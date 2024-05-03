В Новосибирске проверили проверили качество воздуха после пожара на складе

Метеоусловия не способствовали распространению дыма на территорию жилой застройки.

Роспотребнадзор по Новосибирской области завершил исследование качества воздуха после пожара на Станционной 60/1 в Новосибирске.

Пробы воздуха были взяты на территории жилой застройки в радиусе 0,3-1,4 километра от места пожара. Специалисты отметили, что метеоусловия не способствовали распространению дыма в жилой зоне.

По результатам анализа, превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Информация об исследовании опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается потепление до +20 градусов.