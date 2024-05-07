В Новосибирской области мужчину зажало двумя тракторами

На угольном разрезе в Искитимском районе Новосибирской области произошел несчастный случай с одним из сотрудников.

Государственная инспекция труда завершила расследование происшествия. Мужчина получил тяжелые травмы, оказавшись зажатым между двумя тракторами.

Компания, на территории которой произошел инцидент, обратилась в инспекцию и сообщила о чрезвычайной ситуации.

Расследование установило, что несчастный случай произошел из-за нарушений безопасности при эксплуатации транспортных средств со стороны подрядной организации. В связи с этим подрядчикам грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК потребовал доклад о ДТП в Новосибирске, где пострадала девочка на самокате.